Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Darende ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem oldu
Muğla'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 3,6 büyüklüğünde deprem

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AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 21.57 sıralarında merkez üssü 'nın Darende ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.

Sarsıntı yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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