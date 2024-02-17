Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 21.57 sıralarında merkez üssü Malatya'nın Darende ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.
Sarsıntı yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 17, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Darende (Malatya)
Tarih:2024-02-17
Saat:21:57:32 TSİ
Enlem:38.45806 N
Boylam:37.30722 E
Derinlik:11.94 km
Detay:https://t.co/77PYLX33VR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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