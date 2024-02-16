Malatya'da bir apartmanda yangın çıktı: 8 kişi dumandan etkilendi

Malatya'da bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Malatya'nın Battalgazi ilçesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Bölgede bulunan bir apartmanın bodrum katında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler tedbir amaçlı apartman sakinlerini tahliye ederken yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.



Dumandan etkilenen 8 kişinin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

