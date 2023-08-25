Malatya'da görüldü: Dünyanın en zehirli örümceklerinden

Türkiye'de iki türü olduğu bilinen dünya genelinde ise Afrika, Asya ve Güney Avrupa’da yaşam alanı bulunan örümceğin ender rastlanan bir tür olduğunu kaydeden Meydan, "Tatil için Malatya Arapgir Sinikli köyünde fotoğraf çekmeye çıktığım sırada tesadüfen denk geldiğim ve fotoğrafını çektiğim örümceğin internette argiope lobata denilen zehirli örümcek türü olduğunu öğrendim. Ender görülen bir türle karşılaşmak benim için güzel bir deneyim oldu." diye konuştu.