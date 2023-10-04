Maltepe'de petshopta yangın: Çok sayıda muhabbet kuşu öldü

İş yerinde kalan "Lily" adlı köpek ise yangın sırasında kırılan camdan çıkarak kurtulmayı başardı.

Mahalle sakini Nevin Bulutyaran, "Yakında oturuyoruz. Balıklar vardı, köpeği vardı. Severdik onu. Fırladık geldik. Üzüntümüz çok tabi. Kuşlar vardı kapısının önüne koyardı" dedi.