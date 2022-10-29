Manisa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde akrabalar arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Manisa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Saruhanlı ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Azimli Mahallesi'nde husumetli oldukları öğrenilen akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ayhan K. Ramazan K. Süleyman K. ve Hakim K. silahla yaralandı.

Manisa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - 1

Yaralılardan Ayhan K. Saruhanlı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralılardan Ramazan ile Süleyman K. Şehir Hastanesine, Hakim K. ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Jandarmanın, olayla ilgili Erhan K. isimli şüpheliyi aradığı öğrenildi.

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