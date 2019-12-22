Manisa'da derbi kavgası: 3 yaralı

Manisa'da Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçı izlemek için ilçedeki bir kahvehanede toplanan iki taraftar grubu arasında maç bitiminde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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