Manisa'da Kıbrıs gazisine son görev

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşama veda eden 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Yonis Akkaplan, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.



Salihli'nin Kırveli Mahallesi'nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Yonis Akkaplan (71), yaşlılığa bağlı hastalıklar sebebi ile hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Akkaplan için Kırveli Camisi'nde tören düzenlendi. Akkaplan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda cami avlusuna getirildi. İlçe Müftüsü Ali Çebi tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kıbrıs Gazisi Yonis Akkaplan, Karaağaç Mezarlığında toprağa verildi.





Kıbrıs Gazisi Yonis Akkaplan, son yolculuğuna uğurlandı Cenaze törenine Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Ramazan Çetin, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Osman Aksoy, CHP İlçe Başkanı Enver Akgün, MHP İlçe Başkanı Halil Tüfek, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Alim Yavuz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın ve gaziler ile Akkaplan'ın yakınları katıldı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin