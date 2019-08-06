Manisa'da Erol Y'nin kullandığı servis minibüsü, merkez Şehzadeler ilçesi Karaağaçlı Mahalesi'nde, karşı yönden gelen Kani D. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ve minibüsteki 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bu arada savrulan araçların çarptığı yol kenarındaki 2 otomobilde de hasar oluştu.
Manisa'da trafik kazası: 16 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Manisa'da servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.
Manisa'da Erol Y'nin kullandığı servis minibüsü, merkez Şehzadeler ilçesi Karaağaçlı Mahalesi'nde, karşı yönden gelen Kani D. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.