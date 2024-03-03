Mansur Yavaş: Son dönemim, Türkiye'ye Mansur Yavaş belediyeciliğini öğretip bırakacağım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sincan ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

''5 YIL HİÇ KİMSEYİ AYIRMADAN, ADİL BİR ŞEKİLDE HİZMET ETTİK''



Açılışta konuşan Yavaş, 5 yıl hiç kimseyi ayırmadan adil bir şekilde hizmet ettiklerini ve bunun sonucunda burada coşkulu bir kalabalıkla karşılandıklarını belirterek, "Ankara halkının tümü para veriyor, vergiler veriyor. Biz de bunlardan maaşımızı alıyoruz. O zaman hiç kimseyi ayırmadan hizmet etmemiz gerekiyordu. Şuradan bu oy çıkmış, buradan bu oy çıkmış; bunu yapmak için vicdansız olmak lazım. Seçime kadar rekabet yaparsınız, seçimden sonra artık herkesin başkanı olursunuz." dedi.



''ÇAKARLARLA, KONVOYLU ARAÇLARLA GELMEDİM''



Bütün ihaleleri canlı yayınladıklarını belirten Mansur Yavaş, "Bütün başkanlara şunu söyleyin; 'Yaptığınız ihalelerde verdiğiniz para bizim paramız, siz de canlı yapın' diyeceksiniz. 5 yıldır defalarca Sincan'a geldim. Hiçbirine çakarlarla, konvoylu araçlarla gelmedim. Bir minibüs, bir şoför, bir koruma. Çünkü hiçbir Sincanlıya, hiçbir Ankaralıya kötülük yapmadım ki kimden kötülük göreyim? Çakarlı araçlarla gezenler var ya sizlerin parası ile geziyor. Bunu bilin." diye konuştu.

''30 BÜYÜKŞEHİR İÇİNDE KREDİSİ EN YÜKSEK BELEDİYEYİZ''

Hiçbir reklam yapmadığını da söyleyen Yavaş, şöyle devam etti:

"5 yıl boyunca fotoğrafımı hiçbir yerde görmediniz. Belediyenin parasını kendi reklamamızda kullanmadık. Yılda bir defa televizyona çıkarım. Böyle sade yaşadığınız için bir rekor oy ile seçilirken onlar siyasetin çöplüğüne gidiyorlar. 'Küçük bir yerin belediye başkanı kalkıp da Ankara'yı mı idare edecek.' dediler. Kendileri annelerinden büyükşehir belediye başkanı olarak doğdular ya herkesi küçümserler. Yönetemez dedikleri Mansur Yavaş'ın belediyesi, Türkiye'deki 30 büyükşehir belediyesi içerisinde kredisi en yüksek belediye olarak ilan edildi. Bu Mansur Yavaş, uluslararası şeffaflık ödülünü aldı. Biz en az onlar kadar kavşak yaptık, Hiç reklam yaptığımızı gördünüz mü?''

''BENİM ARTIK SON DÖNEMİM''

Ardından Keçiören ilçesine geçen Yavaş, CHP Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan ile birlikte Atapark Mahallesi'ndeki seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı.

Burada halka hitap eden Yavaş, "Benim artık son dönemim. Bu hizmetleri bir dönem daha yapıp, Türkiye'ye Mansur Yavaş belediyeciliğini öğretip bırakacağım. Herkes bizim peşimizden gelecek. Onun için bir 5 yıl inşallah Mesut başkanla el ele vererek Keçiören'in bütün problemlerini ortadan kaldırmak, sırt sırta vererek çalışmak istiyoruz.'' ifadesini kullandı.