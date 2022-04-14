Mansur Yavaş'tan, Ümit Özdağ'a adaylık tepkisi: Rahatsız oldum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına altılı masanın karar vereceğini söyledi.



''BENİMLE GÖRÜŞÜLMEDEN YAPILMIŞ BİR AÇIKLAMA, RAHATSIZ OLDUM"



Gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Yavaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklama yapmadan önce kendisiyle görüşmediğini belirterek ''Ben adayım dememişim. Aday değilim diyorum üstelik" şeklinde konuştu.



Özdağ'ın açıklamalarını "kendi amacı doğrultusunda yaptığı bir hareket" olarak değerlendiren Mansur Yavaş, "Açıkçası rahatsız oldum'' dedi.