Mansur Yavaş'tan ilk açıklama: 6 milyon Ankaralı kazandı

“BU TARİHİ FARK, BİZLERİ ASLA ŞIMARTMAYACAK”



Yavaş, önceki dönemde olduğu gibi Ankara'yı şeffaf, katılımcı, hesap verebilir anlayışla yöneteceklerini, kimseyi ayırt etmeyeceklerini söyledi.



Seçim sonuçlarının, kendilerine olduğu kadar herkese bir yol haritası çizdiğini dile getiren Yavaş, şunları kaydetti:



“Demek ki kimseyi ayırmadan hizmet ederseniz, yalnızca halkın size verdiği görevle ilgilenirseniz, kutuplaştırmadan uzak durursanız, şeffaf olursanız, halka hesap verirseniz, başı dara düşenin yanına Hızır gibi koşarsanız, az laf çok iş yaparak çalışırsanız işte böyle rekor ayla seçiliyorsunuz. Bu tarihi fark, bizleri asla şımartmayacaktır. Tam aksine sizlerin omuzlarımıza yüklediği bu büyük sorumluluğun bilincindeyiz ve sizlere layık olmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.”



Bu kez bazı anlayışların değişmesini istediklerini söyleyen Yavaş, “Milletimizin iradesine saygı duyulmasını, milletimizin sözünün dinlenmesini istiyoruz. Önceki dönemde bizlere yaşatılan zorlukların ve engellemelerin bu dönemde yaşatılmamasını istiyoruz.” dedi.



Mansur Yavaş; kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin, kimden beslenirse beslensin iftira ve karalama yapan bütün propaganda güçlerine, televizyon kanallarına, internet sitelerine, sosyal medya trollerine bugüne kadar boyun eğmediklerini, bundan sonra da boyun eğmeyeceklerini dile getirdi.



“BELEDİYE MECLİSİNDE ÇOĞUNLUĞU KAZANIYORUZ”



Yavaş, daha önce Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ belediyelerinin kendilerinde olduğunu, şimdi ise bir müjde vermek istediğini söyleyerek şunları kaydetti:



“Ayaş ve Beypazarı belediyesini kazandık. Hayırlı olsun. Etimesgut'ta çok öndeyiz, henüz sayılıyor. Gölbaşı'nda çok öndeyiz, henüz sayılıyor. Güdül, Haymana, Kalecik belediyesini kazandık. Keçiören'de kazanmaya çok yakınız. Televizyonlarda söylemiştim, pastanın üzerindeki çileğimiz Keçiören olacak diye. İnşallah geliyor. Kahramankazan'da şu anda 2 bin oy öndeyiz. Kahramankazan Belediyesi geliyor. Mamak'ta çok öndeyiz, o da bir saate kadar geliyor. Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar Belediyesini kazandık. Diğer belediyelerimizde de sayımlarımız henüz devam ediyor. Bitmiş hiçbir şey yok. Onların hepsinde, büyükşehirde farklı şekilde öndeyiz. Bala'yı da kazanmaya çok yakınmışız. Bu duruma göre belediye meclisinde çoğunluğu kazanıyoruz. Belediyede bizlere engel olan belediye meclis üyeleri gitti. Hani o Çamlıdere Belediye Başkanı vardı, 'hedefim yüzde 90' diyen. Orada da bağımsız belediye başkanı seçildi, o da gitti. Diğer belediyelerden de iyi haberler almaya devam edeceğiz. Yarından itibaren, seçilen belediye başkanları olarak kollarımızı sıvayıp kaldığımız yerden devam edeceğiz. 25 ilçemizin tamamını ziyaret edecek, dertleşecek, taleplerini dinleyecek, çözümler üreteceğiz.”



Yavaş, eğlenceyi bayram sonuna bıraktıklarını ifade ederek Atatürk Orman Çiftliği'nde bayramdan sonra kutlama yapacaklarını söyledi.