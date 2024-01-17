Mardin’de yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Mardin’in Artuklu ilçesinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Mardin’de yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Artuklu Kırsal Yaylı Mahallesi’nde sabah namazına giden vatandaşlar, cami bahçesinde bir olduğunu fark etti. Bebeğin hareketsiz olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Erkek bebeğin cesedi yapılan olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yeni doğmuş bebeği bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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