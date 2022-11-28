Mardin'de boğayı balyozla başına vurarak öldürdü

Mardin Kızıltepe'de boğaya balyozla işkence yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Ahırda kesimini yapacağı boğanın önce gözlerini bağlayan sonra da başına defalarca balyoz vurarak öldüren kişi, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle büyük tepki çektİ.

Ekipler görüntülerin, Harekete Hocaköy Mahallesi'nde çekildiğini tespit etti. Jandarma ile ortak çalışma başlatan ekipler, kasaplık yaptığı belirlenen M.Y. ile 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, görüntüde çekim yapan kişinin Kürtçe konuşarak M.Y’yi yönlendirip hayvanın sersemleştiğini, kendine gelmeden hemen başını kesmesi gerektiğini söylediği duyuldu.