Markete girmesin diye kediyi tekmeleyip dışarı attı

"ŞİKAYET ETTİK, TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"



Danacıoğlu, market yöneticileriyle de görüştüklerini ve çalışanın işten uzaklaştırıldığını öğrendiklerini söyledi. Danacıoğlu, "Hiçbir zararı olmayan bu canlının bu şekilde tekmelenerek marketin dışına atılması kabul edilemez. Biz bununla ilgili gereken hukuki işlemleri başlatılması için müracaatlarımızı yaptık. Market yöneticileriyle de konuştuk. Sonuna kadar da takipçisi olacağız. Ben çocuğumu markete gönderirken rahat göndermeliyim. Bu kedi burada çok mutlu, çevresi tarafından güzel bakılıyor. Kontrollerini yaptırıp, tekrar yaşadığı alana geri getireceğiz." dedi.



Özkan da gelen ihbarlar doğrultusunda görüntüyü izlediklerinde şaşırdıklarını dile getirerek, "Bir mağaza çalışanı masum bir kediyi mağazadan çıkartırken yere atıyor, ardından tekmeliyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu tür şiddetlerin önlenebilmesi için yatarı olan bir hapis cezası caydırıcılığı olsa bu şiddetler olmaz. Şahsın görevden uzaklaştırıldığı bilgisi bize geldi. Aynı zamanda bu şahsın tekrar aynı göreve verilmemesi için de uyarılarda bulunduk.” diye konuştu.

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