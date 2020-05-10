Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak

Anadolu Ajansı 10.05.2020 - 10:45
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde az bulutlu ve açık hava görüleceği tahmin ediliyor.
Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak. Rüzgar, güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
YURDUN DOĞU KESİMLERİNİN PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Trabzon, Rize Artvin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20
İstanbul: Az bulutlu ve açık 23
İzmir: Az bulutlu ve açık 28
Adana: Parçalı bulutlu 26
Antalya: Az bulutlu ve açık 26
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19
Trabzon: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 16
Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı 12
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 22