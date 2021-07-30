Marmaris'te can kaybı: Şahin Akdemir itfaiyeye su taşırken alevlerin arasında kaldı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangında bir kişi hayatını kaybetti.



Hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı ortaya çıktı.



Edinilen bilgiye göre; turizim sektöründe çalışan Akdemir, alevlere müdahale eden ekiplere motosikletiyle su taşırken dönüşte kaza yaptı.



Alevlerin arasında kalan Akdemir, hayatını kaybetti.

Akdemir'in sosyal medya hesabından dün yangın bölgesinden video paylaştığı görüntüde, "Su taşımaya devam. Yangıncılara su taşıyacağız yine. Allah hayırlarımızı kabul eylesin" sözleri dikkati çekiyor.



İkinci görüntüsünde ise yüzünde isler bulunan Akdemir'in, "Yangın hala devam ediyor, biz su taşıyoruz hala" ifadesini kullanıyor.



Akdemir'in bir ay önce de Görkem Hasdemir'in şehit olduğu Marmaris orman yangınında gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi.



MAHALLELİ YANGINDAN BÖYLE KAÇTI

