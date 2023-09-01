Marmaris’te kamyon kasasında 49 kaçak göçmen yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri dün saat 02.00 sıralarında bir grup kaçak göçmenin bir arazide bekleyen kamyona bindiği ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler kamyon içerisindeki 49 kaçak göçmeni yakaladı. Kamyon şoförü A.R. ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen O.M. ile S.K. de gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.