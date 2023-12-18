MASAK’tan “Şampiyonlar Ligi” fotoğrafındaki fenomenler için “ivedi” başlıklı rapor: İfadelerinin alınması istendi

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yürütülen kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.



Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), “Şampiyonlar Ligi” olarak bilinen fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında “ivedi” başlıklı bir rapor hazırladı.



Başsavcılık bu rapor üzerine; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne yazı yazarak şüpheliler Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nez Demirhan, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Yavuz Selim Korkut, İleyda Topal, İlke Elagöz ve Tuğba Demirhan’a gözaltı işlemi uygulanmadan ifadelerinin alınmasını istedi.

BİLGİ VE BELGELER TALEP EDİLDİ



Başsavcılık ayrıca, MASAK raporunda tespiti yapılan malvarlıklarının elde edilmesine ilişkin bilgi ve belgelerin acil şekilde gönderilmesini talep etti.



“ŞAMPİYONLAR LİGİ”NİN 12 ŞİRKETİNE KAYYUM ATANDI



Soruşturma kapsamında Dilan Polat’ın 2019 yılında paylaştığı ve “Şampiyonlar Ligi” olarak nitelendirdiği fotoğrafta bulunan fenomenlerin mal varlıklarına el konularak, 12 şirkete kayyum atanmasına karar verilmişti.