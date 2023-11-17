"Maseratili polis"in eşinden ilginç video

Kamuoyu, polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün ismini, trafikte tartıştığı avukat Fatih Uzun'un bacağını kırmakla suçlanmasının ardından duydu. Üçgül, daha sonra Maserati marka bir otomobille haber olmaya başladı ve soruşturma geçirirken intihar etti.

Üçgül'ün eşi Özlem bu olaylar yaşanırken yaptığı açıklamada, Maserati'nin kendisine ait olduğunu ve internetten ticaret yaptığını anlattı. O dönemde verdiği bilgiye göre zayıflama çayı satan Üçgül'ün üzerine kayıtlı "3 villa, 1 restoran, 1 iş yeri, 2 otomobil" bulunuyordu.