"Maseratili polis"in eşinden ilginç video

Kamuoyu, polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün ismini, trafikte tartıştığı avukat Fatih Uzun'un bacağını kırmakla suçlanmasının ardından duydu. Üçgül, daha sonra Maserati marka bir otomobille haber olmaya başladı ve soruşturma geçirirken intihar etti.
Üçgül'ün eşi Özlem bu olaylar yaşanırken yaptığı açıklamada, Maserati'nin kendisine ait olduğunu ve internetten ticaret yaptığını anlattı. O dönemde verdiği bilgiye göre zayıflama çayı satan Üçgül'ün üzerine kayıtlı "3 villa, 1 restoran, 1 iş yeri, 2 otomobil" bulunuyordu.
Özlem Üçgül, son olarak bir video paylaşarak, internet üzerinden yaptığı ticaretin yasal olduğunu anlatmaya çalıştı. Üçgül videosunda, "Gördüğümüz gibi faturalarımız, bu şekilde çıkıyor, herşeyimiz yasal. İşimi kaldığım yerden devam ediyorum. Zaten yapıyorduk du canlı yayınlar yapmıyorduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, öyle söylenenler gibi değil, işimizin ciddiyeti." diye konuşuyor.
"Alnımın akıyla helaliyle kazanıyorum. Büyük acı yaşadık ama kimse kimsenin lafına bakmasın. Yok çay satışları durmuş, yok devlet el koymuş, 7 yıldır bu işi yapıyorum, 7 yıldır da herşeyimiz yasal. Bakın herşeyin faturaları içinde." açıklamasını yapan Özlem Üçgül, çayını içenlerin 15 kilo bile verdiğini ileri sürdü. Üçgül, bir günde binlerce kargo çıkardığını da savundu.
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