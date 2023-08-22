Maslahatgüzar ne demek, ne iş yapar? İşte maslahatgüzarlık hakkında bilgiler

Maslahatgüzarlık tabiri diplomaside sıkça kullanılır. Özellikle dış politikayı yakından takip edenler bu kelime hakkında fikir sahibidir. İşte, "Maslahatgüzar" kelimesi hakkında bilgiler...



MASLAHATGÜZAR NE DEMEK?



Maslahatgüzar, çeşitli sebeplerden büyükelçi atanmayan veya atanamayan bir ülkeyle diplomatik ilişkileri yürütmek üzere görevlendirilen, veya misyon şefinin yokluğunda ona vekalet eden diplomata verilen isimdir.



Genellikle, misyondaki misyon şefinden sonra en yüksek rütbeli ikinci kişidir. Görev başında bulunamadığı zamanlarda büyükelçinin ya da diğer düzeydeki misyon şefinin makamına vekalet eder. Buna "geçici maslahatgüzar" denir.



Bunun yanı sıra, iki ülke arasındaki ilişkilerin zayıf olduğu durumlarda bir "sürekli maslahatgüzar" misyon şefi olarak atanabilir.



Maslahatgüzarların statüsü, 1961'de Viyana'da imzalanan Diplomatik İlişkiler üzerine Viyana Konvansiyonu'nda belirlenmiştir.



