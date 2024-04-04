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Mazbata dönüşü trafik kazası geçirdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde 31 Mart'ta Belediye Başkanı seçilen Erol Demirhan, mazbata ve devir teslim töreninin ardından eve dönüşte otomobiliyle kaza yaptı. Yol kenarındaki kayalıklara çarpan Demirhan, kazayı yara almadan atlattı.

Mazbata dönüşü trafik kazası geçirdi
Antalya KAŞ Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye KAŞ Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

Antalya KAŞ Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye KAŞ Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kaş Belediye Başkanı seçilen CHP'li Erol Demirhan, dün öğle saatlerinde yapılan mazbata ve ardından düzenlenen devir teslim töreniyle görevine resmen başladı.

Törenlerden sonra kendi otomobiliyle eve dönen Demirhan, Kalkan-Ova kara yolunda aracın kontrolünü kaybetti.

Mazbata dönüşü trafik kazası geçirdi - 1

Demirhan'ın kullandığı otomobil, yol kenarındaki kayalıklara çarpıp durdu. Demirhan'ın yara almadığı kazada, araçta hasar meydana geldi.

Kaza sırasında yalnız olduğu belirtilen Erol Demirhan'ın daha sonra evinde dinlenmeye çekildiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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