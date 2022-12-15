Meclis'te İmamoğlu tartışması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay hapis cezası alması 2023 bütçesini ele alan Meclis Genel Kurulu'nda sert tartışmalara neden oldu. AK Parti ve MHP'li grup başkanvekillerinin hapis cezası kararının ardından muhalefetin sevindiğini söylemesi Genel Kurul'da tansiyonu yükseltti. O sözlere CHP ve İYİ Parti'den tepki geldi.

Meclis'te İmamoğlu tartışması

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İstanbul Büyükşehir Belediye () Başkanı 'na, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret davasında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesi Meclis Genel Kurulu'nda iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirdi.

AK Parti ve MHP, hapis cezasına muhalefetin sevindiğini iddia etti.

''Millet İttifakı''nın iki ortağı, CHP ve İYİ Parti o iddiaya tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, ''Biz Sayın Cumhurbaşkanımızı 1998'de Pınarhisar Cezaevi'ne gönderirken ağlayarak gönderdik. O kararı üzülerek karşıladık. Ancak dünkü manzarayı gördüğümüzde nasıl bu kararın sevinçle karşılandığını, nasıl bayram edildiğini de görüyoruz'' dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, ''Muhalefet adeta bir kutlama yaparcasına sevindi. Görüntüler öyle'' şeklinde konuştu.

Bunun üzerine  CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ''Bu kadar çirkin bir yakıştırma olabilir mi? Ne demek seviniyorlar? Neymiş efendim 'İstanbul belediyesinde terör örgütleri var.' Ne oldu? Bir şey çıkmadı. 'Hah yakaladık belediye başkanı ahmak dedi.' Yazıklar olsun'' diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da "Kim sevinç gösterisi yapıyor?Oraya gelen insanlar 'Korkmuyoruz arkadaş sizden' diyor. Siz onu bir kutlama zannediyorsunuz'' dedi.

İYİ Parti'li Usta'nın sözlerine cevap veren AK Parti'li Yılmaz Tunç "Kesin olmayan bir karar üzerinden bir fırtına koparılması, buradan bir mağduriyet algısı oluşturmaya çalışmanın doğru olmadığı kanaatindeyim'' ifadelerini kullandı.

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