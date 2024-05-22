Meclis’te yeni tasarruf tedbirleri devrede

Yeni dönemde bütün hizmet araçlarının elektrikli araca dönüştürülmesi çalışması sürüyor. HEDEF KAĞIT KULLANIMININ TAMAMEN KALDIRILMASI Kağıtsız parlamento hedefiyle 1 yıl önce devreye alınan projeyle kağıt kullanımında yüzde 60 tasarruf sağlandı. Gelecek dönemde kağıt kullanımının tamamen kaldırılması hedefleniyor. Enerji dönüşümü projesinde pilot uygulama 4 ay önce başladı. Bu kapsamda Meclis yerleşkesindeki birçok birimde yenilenebilir enerji kullanımına gidildi. Bu uygulamayla Halkla İlişkiler Binası, sera ve basımevinin elektriği güneş enerjisiyle sağlanıyor. Hazırlanan yeni projeyle kısa süre içinde Meclis'in tüm elektriğinin yenilenebilir enerjiden karşılanması hedefleniyor. Enerji tasarrufu uygulamaları kapsamında ayrıca yerleşkedeki tüm aydınlatmalar led lambaya dönüştürüldü ve yüzde 50 enerji tasarrufu sağlandı.

Meclis’te düzenlenen resepsiyon ve etkinliklerde sade menu uygulaması başlatıldı.



Uygulama bundan sonraki tüm etkinliklerde sürdürülecek.



Yeni kütüphane ve sergi binası ile ilgili proje askıya alındı.



Sağlık harcamalarıyla ilgili yürütülen online kontrol sistemini daha etkin hale getirecek proje başlatıldı.



Sadece özel hastanelerle yürütülen sağlık provizyon sistemi, devlet ve üniversite hastanelerine yaygınlaştırılacak, online fatura kontrol sistemi etkin şekilde kullanılacak. Sağlık harcamalarında bu yolla yüzde 25 tasarruf hedefleniyor.



YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELERDE SINIRLAMA DEVAM EDECEK



Katılımı zorunlu programların dışında yurt dışı görevlendirmelerin sınırlandırılması uygulamasına daha etkili şekilde devam edilecek. Zorunlu olmadıkça yeni personel istihdamına gidilmeyecek.



DAMACANA YERİNE ŞEBEKE SUYU ARITILACAK



Meclis’te 1 yıl önce başlatılan tasarruf uygulamaları ile gereksiz su kullanımını önlemek amacıyla kampüs içindeki yeşil alanların sulaması gece yapılıyor.



Mutfak ve çay ocaklarında damacana su kullanımının kaldırılmasına da başlandı.



Bunun yerine şebeke suyunun arıtılması yoluyla elde edilen su kullanılmaya başlandı.



Bu yöntemin yaygınlaştırılması çalışmaları devam ediyor.



TBMM Genel Sekreterliği, yeni tasarruf uygulamalarıyla ilgili genelge çalışmalarını sonuçlandırıldı.



Genelge, kısa süre içinde Meclis’teki tüm birimlere gönderilecek.