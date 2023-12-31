Mehmetçik'ten videolu yeni yıl paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, farklı noktalarda görev yapan Mehmetçik'in Türk milletinin yeni yılını kutladığı videoyu paylaştı
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan video paylaşımda, "2024'e görevinin başında pek çok farklı coğrafyada giren Kahraman Mehmetçiklerimiz ile fedakar personelimizden Türkiye'mize yeni yıl mesajları var." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasında Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerinde görev yapan askerlerin Türk milletine seslenerek yılbaşını kutladığı anlar da yer aldı.
Karlı dağların ötesinden seslenen bir rüzgârın sesidir Mehmetçik— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 31, 2023
Barışın, huzurun ve güvenliğin teminatıdır Mehmetçik
Umutlu yarınları bekleyen coğrafyaların çocuklarına uzanan ellerdeki şefkattir Mehmetçik!..
Bir parçası olduğumuz milletimizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yeni… pic.twitter.com/cnyzhLoMeZ
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