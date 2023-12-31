Mehmetçik'ten videolu yeni yıl paylaşımı

Yeni yıla pek çok farklı coğrafyada görev başında giren Mehmetçik, hazırladığı videoyla Türk milletinin yılbaşını kutladı.

Mehmetçik'ten videolu yeni yıl paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını kutladı

Haberi Görüntüle

Bakanlığı, farklı noktalarda görev yapan Mehmetçik'in Türk milletinin yeni yılını kutladığı videoyu paylaştı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan video paylaşımda, "2024'e görevinin başında pek çok farklı coğrafyada giren Kahraman Mehmetçiklerimiz ile fedakar personelimizden 'mize mesajları var." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasında Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerinde görev yapan askerlerin Türk milletine seslenerek yılbaşını kutladığı anlar da yer aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...