Meksika'nın arama kurtarma köpeği 'Proteo'nun adı sokak hayvanları merkezinde yaşayacak

Merkezde 164 metrekarelik alana idari bina ve 435 metrekarelik alanda ise barınak kuruldu. Belediye Başkanlığınca merkeze, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremde Meksika'dan gelen ekiple birlikte arama enkazlarda kurtarma faaliyetlerinde görev yaparken ölen ‘Proteo' isimli köpeğin adı verildi. Yaşlılığa bağlı olarak öldüğü belirtilen Proteo, beraberindeki ekiple birlikte birçok vatandaşın enkazında kurtarılmasında önemli görev yaptı.



PROTEO'NUN FOTOĞRAFI İLE TÜRKÇE VE İSPANYOLCA TANITIM YAZISI ASILDI

Merkezin tabelasında ‘Proteo’nun fotoğrafı ile Türkçe ve İspanyolca yazılan tanıtım tabelası da asıldı. Tanıtım yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Proteo, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin ardından geldiği Türkiye’de arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı. Mexico City’deki bir askeri polis tugayının üyesi olan Proteo, 13 Haziran 2013’te doğdu ve 12 Şubat 2023 günü öldüğünde neredeyse 9 yıl 8 aylıktı. Proteo’nun ölümü hem Meksika hem de Türkiye’de büyük üzüntüyle karşılandı. Başiskele Belediyesi olarak sokak hayvanları bakımevimize, yüzlerce insanı kurtaran, binlerce patlayıcı madde bulan ve birçok alanda insanlığa hizmet eden tüm arama ve kurtarma köpeklerine ithafen Proteo’nun ismi verildi."

