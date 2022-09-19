Meral Akşener, Ali Babacan'ı ziyaret edecek

Haberler - NTV Haber 19.09.2022 - 15:34
Meral Akşener'in bu akşam saatlerinde Ali Babacan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.
Akşener, Babacan görüşmesi bu akşam saatlerinde gerçekleşecek. Görüşmenin adresi ise DEVA Partisi Genel Merkezi olacak.
İYİ Parti Genel Başkanı'nın Babacan'ın ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile de görüşeceği belirtiliyor.
ALTILI MASADA İKİNCİ TUR EKİM'DE
Altılı masanın ikinci tur görüşmeleri 2 Ekim'de başlayacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantı öncesi CHP liderinin 26 Eylül'de liderler turuna çıkması bekleniyor.