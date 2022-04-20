Meral Akşener: Getir sandığı kararı milletimiz versin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Akşener, partisinin TBMM Gurup Toplantısı'ndaki konuşmasına, Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan personele Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek başladı.

Enflasyonun son 20 yılın zirvesini gördüğünü öne süren Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Ekonomi Modeli dedikleri sözüm ona model de tüm bunların üzerine tüy dikti. Hal böyle olunca da bay krizin hisseli harikalar kumpanyasına artık inanan kalmadı. İşte o nedenle de baktı olmuyor, artık dikkati geleceğe çevirmeye başladı. 2023'e 8 ay kalmış ama bu arkadaş, 20 yılda yapamadıklarını 8 ayda yapacaklarını iddia etmeye başladı. Yetmedi 2053'ten bahsetti. Yetmedi, 2071'den bahsetti. Yakında kahve falı da bakmaya başlarsa şaşırmayın. Milletimiz bugün taneyle domates alıyor. Bay kriz '2053’te lojistiğimiz harika olacak.' diyor. Milletimiz arabasına mazot alamıyor. Bay kriz, '2053’te ulaştırma muhteşem olacak.' diyor. Milletimiz, temel gıda maddelerine bile erişemiyor. Bay kriz, '2071 olağanüstü olacak.' diyor. Şu ciddiyetsizliğe bakar mısınız?"



"HEDEF NASIL OLURMUŞ SANDIKTA ÖĞRETELİM"



Akşener, 2023'e 8 ay kala, bugünün Türkiye'sinde milletin ekmek ve yağ kuyruğunda beklediğini, domatesi, biberi taneyle aldığını, evinde battaniyeye sarılarak oturduğunu, belediyelerin vatandaşa ekmek karnesi dağıttığını savunarak şunları kaydetti:



"Katılımcı ve özgürlükçü anayasa vadettikleri Türkiye'de bugün çeteler sokaklarda siyasetçileri, gazetecileri dövüyor, gece yarısı ev basıyor. Yandaş olmayan basına para cezaları, iktidarı eleştiren gazetecilere, tweet atan 20 yaşındaki gençlere hapishane yolları gösteriliyor. Sayın Erdoğan, biz senin bu masallarını çok dinledik. Ama artık anladık ki sen bütün bunları Türkiye için bir vizyon olarak değil, iktidarını ayakta tutmak için söylemişsin. Bu ucube sistemi başımıza bela etmek için milletine düpedüz yalan söylemişsin. Artık yeter. Milletçe artık bu masallardan bıktık usandık. Madem hala anlatacak masalların, hayali hedeflerin, yalandan da bir vizyonun var. O zaman hodri meydan, getir sandığı kararı milletimiz versin. Hedef nasıl olurmuş, vizyon nasıl olurmuş, sana sandıkta öğretelim."



Akşener, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devredilmesini de eleştirdi.



İktidarın kendisinden başka herkesi suçlu gördüğünü ileri süren Akşener, "Muhalefetinden gazetecisine, öğrencisinden öğretmenine, esnafından işçisine, memurundan emeklisine herkes terörist, hain, nankör oldu. Herkes mutlaka suçlu oldu ama AK Parti hep ak kaşık kaldı. 20 yılın sonunda, bugün geldiğimiz noktada ise tutunacak dalları, üfürecek bahaneleri, suçlayacak kimseleri kalmadı." diye konuştu.

