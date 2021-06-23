Meral Akşener: Afganistan'ı kim bu hale getirdiyse bırakın o toplasın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener'in gündeminde Türkiye'nin (Kabil) Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanmasında öncü rol oynamasına" ilişkin tartışmalar vardı.

ABD ile yürütülen görüşmeler üzerinden hükümete tepki gösteren Akşener, "Sayın Erdoğan, Afganistan'ı kim bu hale getirdiyse bırak o toplasın. Dostun Biden'a söylemen gerekenleri söyleyemedin. Söylememen gerekeni de büyük bir iştahla söylüyorsun" dedi.

"Amerikalı askerin canını kurtarmak için kendi askerini feda etmeye bu kadar hevesli olma" diyen Akşener, şöyle devam etti:

"Böyle devlet yönetilmez. Bu maceraya atacağın kınalı kuzuların ayağına taş değse senden biliriz, hesabını da sana sorarız. Bunu da böyle bilesin. Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı sıfatıyla öncelikli görevi Afganistan'da havaalanı güvenliği sağlamak değil, kendi milletinin huzur ve refahını sağlamaktır."

İYİ Parti lideri, "Amerika Afganistan'dan çekiliyor. Ama aklı oradaki havaalanında kalıyor. 'Ne yaparım?' diye kara kara düşünürken iç politikada Amerika'ya etmedik laf bırakmayan Sayın Erdoğan devreye giriyor ve nedense bu işe gönüllü oluyor" diye konuştu.

"AKILLA İZAH EDİLİR YANI YOK"

Türkiye'nin Afganistan ile tarihi bağları olduğunu söyleyen Akşener, "Türk askeri orada görev yaptığı süre boyunca asla muharip görev üstlenmedi. Tam tersine kardeş Afgan halkına yaptığı yardımlarla gönülleri kazandı. Şimdi hiçbir güvenlik gerekçesi yokken ve sırf sen yeni Amerikan başkanına şirin görüneceksin diye böyle bir riske girmenin akılla izah edilir bir yanı yoktur" şeklinde konuştu.

"AŞI SÜRECİ BALTALANMAMALI"

Akşener, dün faz-3 çalışmaları kapsamında gönüllülere ilk doz uygulaması yapılan yerli aşı çalışmalarına da değindi. Buradan siyaset devşirmenin yanlış olacağına işaret eden Akşener, "Sayın Erdoğan'ı uyarmak istiyorum" diyerek şunları söyledi:

"Kalkıp da böyle önemli bir süreci baltalama. Bırak, bilim kurulu Sağlık Bakanlığı ve bilim insanlarımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Milletimiz, yerli aşımızı uzun zamandır bekliyor. Şayet daha önce nice kritik konuda yaptığın gibi bu konuyu da algı operasyonlarına kurban edersen bu sefer altında kalırsın. Sonra söylemedi deme."



HATIRA PULU TEPKİSİ

Türkiye'nin, 19 yıldır geçmişini bilmeyen, geleceği de göremeyen bir iktidar tarafından yönetildiğini iddia eden Akşener, eski Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milorad Dodik için PTT'ye hatıra pulu bastırılmasını eleştirdi.



Dodik'in daha önce "Her bir Sırp'a karşılık 100 Boşnak ölmelidir" diye açıklamaları olduğunu hatırlatan Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlık tarihinin en büyük suçlarından biri olan Srebrenitza Soykırımı'nı reddeden ve okullara utanmadan savaş suçlusu Karadziç'in adını veren Boşnak düşmanı Dodik'in namına pul bastırılıyor. Şu vefasızlığa bakar mısınız? Şu ilkesiz duruşa bakar mısınız? Şu sözde muhafazakarlığa bakar mısınız? Yazıklar olsun sizin zihniyetinize. Bu yanlıştan derhal dönün ve o pulları vakit kaybetmeden imha edin."