Meral Akşener'den anayasa açıklaması: Mutabakatsa mutabakat

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifine değinen Akşener, iktidara tepki gösterdi.

"Her zamanki gibi yarım yamalak yapılmış eksik bir işle çıkmışlar, mutabakat arıyorlar." diyen Akşener, "Hodri meydan! Madem bu konu yeniden siyasetin gündeminde, madem bu konu yeniden masada; o zaman anayasaysa anayasa, mutabakatsa mutabakat. Biz varız." diye konuştu.

Konuyla ilgili çalışmalarının hazır olduğunu söyleyen Akşener, şunları kaydetti:

"Biz buradayız. Eksikleri gideren, özgürlük alanlarını genişleten ve milletimizin ekseriyetini ortak bir noktada buluşturacak, teklifimiz hazır. Biz hazırız. Millet için, memleket için hayra vesile olacak, sahici bir mutabakata varıp bu esasında var olmayan tartışmayı tarihe gömmek için, biz hazırız."

Akşener şunları söyledi:



"Memleketin bu kadar ağır sorunları varken, milletimiz her gün bin bir dertle boğuşurken esasında var olmayan bu mesele maalesef geldi siyasetin gündemini kapladı.Elbette biz de, bu duruma, sırtımızı dönemeyiz.

Çünkü daha önceki denemelerinde de gördük ki; bu arkadaşlar, anayasa yapma konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahipler. Biliyorsunuz AK Parti'nin yaptığı anayasa değişikliklerinin en büyük özelliği sırf yapılan değişikliğin ortaya çıkardığı sorunları düzeltebilmek için daha kapsamlı yeni anayasa değişiklikleri gerektirmesidir."