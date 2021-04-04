Meral Akşener'den bildiri açıklaması

Emekli 104 amiralin yayımladığı gece yarısı bildirisi siyasetin gündeminde.

Bildiriye bir tepki de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

"Sabah bir uyandık emekli amirellerin canı sıkılmış bildiri yayımlamışlar" diyen Akşener, bildiri için "zevzeklik" nitelendirmesini yaptı.

Akşener, "Kişisel fikrim, bu bir zevzekliktir. Bu zevzevlikten Türkiye çok çekti" dedi.

'Parti olarak demorkasinin yanında, vesayet ve diğer odakların net bir biçimde karşısında' olduklarını söyleyen Akşener, "Ama bildiğim bir şey var. Bugüne kadar darbe ve muhtıralar iktidar kaşısında, muhalefetin tutumunu beğenmeyen silahlı bürokratlar tarafından yapılmıştır" diye konuştu.

"BÖYLE BİR HAKLARI YOK"

"Muhalefet partilerini beğenmiyorlarsa siyasi parti grup onun üzerinden yürüyebilirler" ifadelerini kullanan Akşener, şunları kaydetti:

"Ama bugün darbeyi çağrıştıracak gerçek gündemi örtecek bir yolun oluşmasına sebep olamazlar. Böyle bir hakları ve hadleri yoktur."



Biz bu ülkede 104 işsiz gencin derdini konuşmalıyız. Biz bu ülkede 104 siftahsız esnafın sorununu konuşmak zorundayız. Tencere kaynatamayan kadının sorununu konuşmalıyız."