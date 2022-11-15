Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Edirne'de Meriç Nehri'nde erkek cesedi gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, botla indikleri nehirden güvenlik güçlerinin yardımıyla cesedi çıkardı.



Nehirden çıkarılan ve kısmen çürüyen ceset, jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



Cesedin, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken nehirde boğulan yabancı uyruklu kişiye ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.