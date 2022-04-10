Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? MB Nisan ayı toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası'nın Nisan ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Merkez Bankası bu yılki 4. toplantısını yapacak.  Merkez Bankası'nın alacağı karar göre piyasada yönünü belirlyecek. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?

Haberler - ntv.com.tr 10.04.2022 - 02:14

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? MB Nisan ayı toplantısı ne zaman?

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Cumhuriyet Para Politikası Kurulu (PPK), her ay belirlenen takvim doğrultusunda faiz kararını belirlemek için bir araya geliyor.

Merkez Bankası son toplantısında değişikliğe gitmemiş ve politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu yıl dördüncü faiz kararı toplantısı, 14 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

kararı açıklamasının saat 14.00'te yapılması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI MART AYINDA FAİZLERİ SABİT TUTMUŞTU

Para Politikası Kurulu (PPK), yılın üçüncü toplantısında faiz değişikliğine gitmedi.

Karar öncesinde gerçekleştirilen anketlerde katılımcıların büyük bir çoğunluğu TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyordu.

TCMB, geçen yıl eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında faizde toplam 500 baz puan indirim kararı alarak, yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka, ocak ve şubat aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

MERKZ BANKASI'NIN SON TOPLANTISINDA HANGİ KARARLAR ALINMIŞTI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 2 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı.

Merkez Bankası'nın 2022 yılında düzenleyeceği toplantıların tarihleri... Merkez Bankası'nın 2022 yılında düzenleyeceği toplantıların tarihleri...

2022 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHLERİ

14 Nisan 2022

26 Mayıs 2022

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

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