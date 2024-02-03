Mermer ocağında işçi ölümü: Yüksekten düşüp yaşamını yitirdi

Burdur’da mermer ocağında yüksekten düşen işçi, yaşamını yitirdi.



Olay, Burdur merkeze bağlı Boğaziçi köyünde bulunan bir mermer ocağında meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, ocakta çalışan Serkan Akgün bir anlık dalgınlık sonucunda 6 metre yükseklikten toprak zemine düştü.



İş arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 42 yaşındaki işçi Serkan Akgün’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.



Serkan Akgün’ün cenazesi olay yeri inceleme ve savcının çalışmaları sonrasında otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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