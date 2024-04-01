Mersin Seçim Sonuçları 2024: Mersin Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Mersin İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

Mersin Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP adayı Vahap Seçer kazandı.



CHP - VAHAP SEÇER

%59.49 - 623.678



MHP - SERDAR SOYDAN

%31.03 - 325.268



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VAHAP SEÇER KİMDİR?

Vahap Seçer, 5 Ekim 1963'te Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu.



Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra kurduğu işletmeyle tarımsal üretim, sanayi ve ticaret alanlarında yatırım gerçekleştiren Seçer, 23. ve 24. dönemde CHP Mersin Milletvekili olarak görev yaptı.



CHP adayı Seçer, 31 Mart 2019'daki Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.



Vahap Seçer, evli ve 2 çocuk babası.

Mersin İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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