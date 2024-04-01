Mersin Seçim Sonuçları 2024: Mersin Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Mersin İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

Mersin Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP adayı Vahap Seçer kazandı.
CHP - VAHAP SEÇER
%59.49 - 623.678
MHP - SERDAR SOYDAN
%31.03 - 325.268
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VAHAP SEÇER KİMDİR?
Vahap Seçer, 5 Ekim 1963'te Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu.
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra kurduğu işletmeyle tarımsal üretim, sanayi ve ticaret alanlarında yatırım gerçekleştiren Seçer, 23. ve 24. dönemde CHP Mersin Milletvekili olarak görev yaptı.
CHP adayı Seçer, 31 Mart 2019'daki Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
Vahap Seçer, evli ve 2 çocuk babası.
Mersin İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?
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Mersin ilçe ilçe seçim sonuçları:
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Silifke Seçim Sonuçları
Tarsus Seçim Sonuçları
Toroslar Seçim Sonuçları
Yenişehir Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Mersin Seçim Sonuçları Hangi Aday Önde?
Mahmut Bülent Özkan Seçim Sonuçları
Celalettin Denli Seçim Sonuçları
Emrah Küçükkapdan Seçim Sonuçları
İzzeddin Alkan Seçim Sonuçları
Derya Demir Seçim Sonuçları
Emircan Çatıkkaş Seçim Sonuçları
Berkay Çelen Seçim Sonuçları
Garip Can Coşkun Seçim Sonuçları
Cemalettin Tonğa Seçim Sonuçları
Vahap Seçer Seçim Sonuçları
Tahir Uysal Seçim Sonuçları
Erdal Öztürk Seçim Sonuçları
Feyyaz Aktaş Seçim Sonuçları
Bünyamin Çelik Seçim Sonuçları
Hasan Tahsin Uysal Seçim Sonuçları
Melih Arslan Seçim Sonuçları
Serdar Soydan Seçim Sonuçları
Güran Dinçer Seçim Sonuçları
Soner Çontar Seçim Sonuçları
Yalçın Öktem Seçim Sonuçları
Mahmut Gülenay Seçim Sonuçları
İbrahim Doğru Seçim Sonuçları
OY PUSULALARI NE RENK?
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.
OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?
Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işlemi saat 16.00'da biterken; diğer illerde oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.
BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE NELER İÇİN OY VERİLECEK?
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.
ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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