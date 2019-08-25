Ubeyit Akbaba idaresindeki kamyonet, Mersin'de Limonlu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 60 metrelik şarampole devrildi.
Kazada sürücü Akbaba ile araçta bulunan Mehmet Ali Ekinci, Ali Gültekin, Mehmet Sait Ergin ve Ramazan Ertuğrul yaralandı.
Şarampolden itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Mersin'de kamyonet şarampole devrildi: 5 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Mersin'de erik yüklü kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Ubeyit Akbaba idaresindeki kamyonet, Mersin'de Limonlu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 60 metrelik şarampole devrildi.