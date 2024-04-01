Mersin’de Vahap Seçer yeniden seçildi | CHP 7, İYİ Parti 2, DEM Parti 1 başkanlık kazandı

Mersin’de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 1 milyon 387 bin 345 seçmen oy kullandı.
Mersin merkezde CHP'li mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yeniden başkanlığa seçildi.
İlçelerde ise Yenişehir’de CHP’li Abdullah Özyiğit, Toroslar’da CHP’li Abdurrahman Yıldız, Mezitli’de CHP’li Ahmet Serkan Tuncer, Akdeniz’de DEM Parti’li Hoşyar Sarıyıldız, Anamur’da CHP’li Durmuş Genç, Bozyazı’da MHP’li Mustafa Çetinkaya, Gülnar’da MHP’li Fatih Önge, Mut’ta İYİ Partili Murat Orhan, Silifke’de CHP’li Mustafa Turgut, Erdemli’de MHP’li Mustafa Kara, Tarsus’ta CHP’li Ali Boltaç, Çamlıyayla’da İYİ Parti’li Mehmet Fatih Sofu en yüksek oyu alarak seçimi kazandı.
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