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Mersin’de Vahap Seçer yeniden seçildi | CHP 7, İYİ Parti 2, DEM Parti 1 başkanlık kazandı

Mersin'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut belediye başkanı CHP’li Vahap Seçer, seçimi kazandı. CHP'nin 3 olan ilçe belediye sayısı 7’ye yükseldi. İYİ Parti 2, DEM Parti ise 1 belediye elde etti.

Mersin’de Vahap Seçer yeniden seçildi | CHP 7, İYİ Parti 2, DEM Parti 1 başkanlık kazandı
Mersin Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Mersin Yerel Seçim Sonucu ve YSK İl İl Oy Sonuçları Son Dakika

Mersin Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Mersin Yerel Seçim Sonucu ve YSK İl İl Oy Sonuçları Son Dakika

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Mersin’de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 1 milyon 387 bin 345 seçmen oy kullandı.

Mersin merkezde 'li mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yeniden başkanlığa seçildi.

İlçelerde ise Yenişehir’de CHP’li Abdullah Özyiğit, Toroslar’da CHP’li Abdurrahman Yıldız, Mezitli’de CHP’li Ahmet Serkan Tuncer, Akdeniz’de DEM Parti’li Hoşyar Sarıyıldız, Anamur’da CHP’li Durmuş Genç, Bozyazı’da MHP’li Mustafa Çetinkaya, Gülnar’da MHP’li Fatih Önge, Mut’ta İYİ Partili Murat Orhan, Silifke’de CHP’li Mustafa Turgut, Erdemli’de MHP’li Mustafa Kara, Tarsus’ta CHP’li Ali Boltaç, Çamlıyayla’da İYİ Parti’li Mehmet Fatih Sofu en yüksek oyu alarak seçimi kazandı.

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