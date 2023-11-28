Mersin’de vahşet: Ölmediğini fark edince makasla saldırdı

Mersin’de F.E. isimli kişi, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı atölye sahibi Hülya Kırmızı’yı tabanca ve makasla ağır yaraladı. Kırmızı yoğun bakımda tedavi altına alınırken, kaçan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Mersin’de vahşet: Ölmediğini fark edince makasla saldırdı

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’de alacak verecek tartışması silahlı saldırıya dönüştü.

Olay, Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi’ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi.

F.E., kendisine borcu olduğunu iddia ettiği atölye sahibi Hülya Kırmızı’nın iş yerine gitti. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

F.E., bodrum kata indirdiği Kırmızı’yı yanında getirdiği kurusıkıdan bozma tabanca ile başından ve göğsünden vurdu.

Mersin’de vahşet: Ölmediğini fark edince makasla saldırdı - 1

Yere yığılan kadının ölmediğini fark eden F.E., iş yerinden bulduğu makas ile Kırmızı’nın boğazını kesti.

Şüpheli kaçarken, Kırmızı ambulansla Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kırmızı’nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yakalanan F.E., jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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