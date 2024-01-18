Mete Memiş kimdir? AK Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı Mete Memiş kaç yaşında, hangi görevlerde yer aldı?

Mete Memiş, 1964 yılında Bayburt’da doğdu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Matematik bölümünü tamamladı.



AK Parti'nin kuruluş aşamasında Bayburt İl Teşkilatı'nın yapılanmasına katkı sağladı.



2002 Genel Seçimleri'nde AK Parti Bayburt Milletvekili Aday Adayı oldu. 30 Mart 2014 Bayburt Belediye Başkanı seçildi.



Mete Memiş, evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.