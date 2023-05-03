Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, yarın İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yarın Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların; Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu ve Eskişehir'in batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da beklenen yağışın perşembe günü 03.00 ila 12.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

Meteoroli'den yapılan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.