Meteorolojiden 33 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı (3 Şubat 2022 hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MGM'nin internet sitesinden 28 kent için sarı kodlu uyarı verilirken, 5 kent için turuncu kodlu uyarı yapıldı.





ÇANAKKALE, BALIKESİR VE TEKİRDAĞ İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI



Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, batısı ve yüksekleri ile Tekirdağ çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Sabah ilk saatlerden itibaren Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir'in Kaz Dağları başta olmak üzere kuzey ve batı ilçelerinin yükseklerinde yoğun kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır denildi.

GÜNEYDOĞU'DA TOZ TAŞINIMI



Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor. Cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen toz taşınımı ile birlikte görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

AKDENİZ VE EGE İÇİN FIRTINA UYARISI



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.



Ege Denizi'nde ise halen güney yönlerden devam eden fırtınaya ek olarak rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, açıklarında 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Fırtınanın, Kuzey Ege'de cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.



Güney Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, batısında 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

BURSA 11°C



EDİRNE 6°C



İSTANBUL 6°C



KOCAELİ 10°C



DENİZLİ 13°C



İZMİR 12°C



MUĞLA 8°C

ADANA 15°C



ANTALYA 14°C



HATAY 14°C



ANKARA 7°C



ESKİŞEHİR 4°C



KONYA 6°C



ARTVİN 13°C

SAMSUN 18°C

TRABZON 20°C



ERZURUM 5°C



DİYARBAKIR 13°C

