Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yıldırım ve su baskına dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aktarılan son dakika hava durumu raporuna göre; İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu gece saat 02.30'a kadar sürmesi beklenen yağışa karşı Meteoroloji, dikkatli olunması konusunda da uyarı bulundu.

04.07.2021 - 01:22

Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yıldırım ve su baskına dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?)

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Son dakika haberi! 

İstanbul'da beklenen sağanak yağışın; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara neden olması bekleniyor. 

Uyarı, Meteroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapıldı. Buna göre; İstanbul'un Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nın Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ayrıca yapılan uyarıda; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.

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