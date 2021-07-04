Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yıldırım ve su baskına dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?)

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İstanbul'da beklenen sağanak yağışın; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara neden olması bekleniyor.

Uyarı, Meteroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapıldı. Buna göre; İstanbul'un Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nın Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ayrıca yapılan uyarıda; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.