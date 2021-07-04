Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yıldırım ve su baskına dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?)

04.07.2021 - 01:22
Son dakika haberi!
İstanbul'da beklenen sağanak yağışın; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara neden olması bekleniyor.
Uyarı, Meteroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapıldı. Buna göre; İstanbul'un Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nın Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Ayrıca yapılan uyarıda; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) July 3, 2021
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04.07.2021 00:35 TSİ 04.07.2021 02:30 TSİ