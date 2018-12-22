Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Batı Karadeniz'in aralıklı yağmurlu, Hatay çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



İç ve doğu kesimlerde yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.



Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

