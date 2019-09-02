20 Temmuz'da başlayan adli tatil bugün itibari ile sona eriyor.

Yeni adli yıl için Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde açılış töreni düzenleniyor.

Törende konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Mesleğini icra ederken şehit olan meslektaşlarıma, vatan mücadelesinde şehit olan tüm güvenlik güçlerimize, terör eylemlerinde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımız rahmet diliyorum. Kurtuluşa ve kuruluşa ortak olmuş herkese saygı ve şükranlarımızı ifade ediyorum. Vatan söz konusuysa gerisi teferruattır dediğimiz için buradayız. bugün buradayız çünkü vatandaşlarımızın bizden beklentileri var. Avukatların yargıya ilişkin sorunları ve beklentileri var. Avukatın sorunu, vatandaşın sorunu, çözümler de ortak. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve adalet bakanımızın çok büyük destekleriyle, ilgili her kesimin büyük yardımlarıyla sorularımızın önemli kısmına çözüm vardır. Türkiye Barolar Birliği hiçbir siyasi partinin muhalifi veya destekçisi değildir. Dünyaya baktığı pek katı ideolojik gözlüklerle bizlere kendi ideolojilerine uygun roller biçmek isteyenleri bir kez daha düşünmeye davet etmek zorundayız. Biz tarafsızız. Sadece hukukun ve anayasamızın ikinci maddesinde tanımlanmış olan Cumhuriyetimizin yanındayız" dedi.

Metin Feyzioğlu'ndan adli yıl açılışında çözüm önerilerini de anlattı.

1 "Ülkemizin kayan yarası toplumsal şiddetle, ve kadına çocuğa yönelik şiddetle hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Bu konu partiler üstüdür. Çözüm üretmek zorundayız."

2 "Hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavı biran önce getirilmelidir"

3 "Yeni hukuk fakültesi açılması uygulamasına mevcutlar arzu ettiğimiz kaliteye ulaşıncaya kadar son verilmesi gerekir"

4 "Hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi mutlaka getirilmelidir"

5 "Kamuya personel alımlarından mülakat uygulamasına bir disiplin getirilmesini öneriyoruz"

6 "Bugün verilen hükümlerin yaklaşık yüzde 90'ı istinaf aşamasında kesinleşiyor. Yargıtay'ımız içtihat mahkemesi olma özelliğinden çıkmak üzere. bu sebeple daha büyük yüzde de hükmün Yargıtay'ın huzuruna gelmesini sağlayacak kanuni düzenlemenin getirilmesi şarttır. "

7 "Düşünce özgürlüğü ile her suç tipinin Yargıtay denetiminden geçmesini de doğru buluyoruz. "

8 "Tutuklanmanın peşin ceza gibi uygulanmasına sebebiyet veren katalog suçlar kanundan çıkarılmalıdır."

9 "Vatandaşlarımızın avukatlık hizmetlerinden kaynaklanan büyük bir yükü KDV'dir bunun indirilmesi gerekmektedir."

10 "Kamuda çalışan avukatların özlük hakları artık düzeltilmelidir. "

11 "Stajyer avukatlara avukat yanında ücretli ve sigortalı çalışma imkanını getirmek istiyoruz ve getirilecektir. "

12. Uyuşmazlıkların önceden doğmasını önleyecek koruyucu avukatlık hizmetlerini geliştirmeliyiz. "

13. İş uyuşmazlıklarında dava şartı olan arabuluculukta işçinin yanında avukat olmadan tek başına, savunmasız müzakereye katılmasını adalet ve sosyal devlet ilkesi karşısında yanlış buluyoruz. Talep eden her işçiye avukat görevlendirilmesini talep ediyoruz.

"Yargı Reformu Strateji Belgesi doğru bir belgedir. Kalıcı çözümlere odaklanmıştır. En çoğulcu katılımla hazırlanmıştır. Bu çoğulculukla hazırlanmış başka belge ben görmedim."

"Ülkemiz 15 Temmuz darbe girişimiyle iç savaşa sürüklenmek istendi. Basit bir darbe girişimi değildi bu. Türkiye'yi iç savaş sürükleyecek ve milletçe direndiğimiz ne varsa tek tek başımıza musallat edecek darbe girişimini milletçe tek yumruk olarak önledik. HSK'nin yapısının, kuvvetler ayrılığını tam olarak sağlayacak şekilde Meclis'imizde uzlaşma ile yeniden düzenlenmesini öneriyoruz. HSK üyelerinin yarısını meclisimiz yüksek bir uzlaşma seviyesiyle belirlesin."

