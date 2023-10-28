Metro İstanbul bugün ve 29 Ekim'de İstanbulkart sahiplerine ücretsiz hizmet verecek

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Atatürk Havalimanı'nda bugün gerçekleştirilecek miting alanına erişimi kolaylaştırmak amacıyla hatlarda sefer düzenlemesi yapıldığı belirtildi.

Gün boyunca tüm hatlarda yolcu yoğunluğu anlık olarak takip edilip, ihtiyaca göre gerekli düzenlemelerin yapılacağı aktarılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:



"Atatürk Havalimanı'na direkt giden M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızda ise saat 11.00 itibarıyla tam kapasite ile 4 dakika aralıklarla sefer yapılacaktır. M1B hattından M1A hattına kaydırılan araçlarla maksimize edilen hattın saatlik yolcu taşıma kapasitesi 15.000 kişidir. Mevcut personelimize ek olarak işletme, teknik bakım, güvenlik ve temizlik görevlisi olmak üzere toplam 254 personel görev yapacaktır.''



Esenler Genel Müdürlük Yerleşkesi'nde müdür, şef ve teknisyenlerden oluşan 9 kişilik yönetim/izleme masası kurulduğu vurgulanan paylaşımda, ayrıca gece metrosu uygulamasına ek olarak M8 Bostancı-Dudullu/Parseller Metro Hattı'nda seferlerin saat 03.00'e kadar uzatıldığı aktarıldı.



Paylaşımda, etkinlik süresince yolcuların güvenliğini sağlamak ve kesintisiz hizmet sunabilmek için bir dizi önlem alındığı anlatıldı.



Atatürk Havalimanı, DTM ve Ataköy/Şirinevler istasyonlarındaki 6 yürüyen merdivende acil durum mekanik fren tertibatı bulunmadığı aktarılan paylaşımda, "Yolcu yoğunluğuna bağlı aşırı yüklenme durumunda güvenlik riski taşıyan bu ekipmanlar, daha önceki yıllardaki gibi önlem amaçlı durdurulacak ve sabit merdiven konumuna getirilecektir.'' ifadeleri kullanıldı.



Paylaşımda, önceki yıllarda edinilen tecrübeler ışığında DTM ve sonraki istasyonlara trenler dolu geldiğinde binişlerde gecikmelerin yaşandığının gözlemlendiği vurgulanarak, ''Asansörlerde engelli, yaşlı ve bebekli yolcuların kullanım önceliği olduğunu hatırlatır, yoğunluk olması durumunda bu yolcularımıza öncelik verilmesini rica ederiz." denildi.



Metro İstanbul'un paylaşımda, 28 ve 29 Ekim'de İstanbul genelinde düzenlenecek etkinlikler nedeniyle tüm hatlarda kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz hizmet verileceği kaydedildi.