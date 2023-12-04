Metrobüsler yenileniyor

Günde 250 bin kilometre yol yapılan metrobüs hattının büyük bölümünün asfalt sistemini, 21 yıl dayanıklı ve çevreci "beyaz yola" dönüştürdüklerine dikkati çeken İmamoğlu, bu sayede İstanbullulara metrobüs hattında konforlu yolculuk sağladıklarını vurguladı.



İETT’nin metrobüs ve diğer hatlarda elektrikli araçlara yönelimi sağlayacak araştırma ve geliştirme çalışmaları içinde olduğunu aktaran İmamoğlu, Tarihi Yarımada'yı da bu kapsamda ele aldıklarını sözlerine ekledi.



İBB Başkanı İmamoğlu, konuşmaların ardından yeni metrobüslerle fotoğraf çektirdikten sonra araçta kısa yolculuk da yaptı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin