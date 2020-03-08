Mevlitte dağıtılan tavuklu pilav 22 kişiyi zehirledi

Mevlitte dağıtılan tavuklu pilavdan zehirlenen 22 kişi tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA 08.03.2020 - 23:25

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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, mevlidin ardından ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen 22 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. 

Sapanca Kurtköy Dibektaş Mahallesi'nde oturan S.T., bugün bebeği için evde mevlit okuttu.

Mevlidin ardından tavuklu pilav ikram edildi. Akşam saatlerinde karın ağrısı ve mide bulantısı rahatsızlığı yaşayan 22 kişi Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’nin acil servisine başvurdu.

Tetkikleri yapılan vatandaşlar gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi atına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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