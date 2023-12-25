Mevlüt Ozan Atlar'a ne oldu?Mehmet Atlar oğlunu öldürdü mü? 11 yıllık kayıp ile ilgili kan donduran iddialar

KAN DONDURAN SÖZLER



Hüzün dolu bir hayat süren kadın: "Her gün alkol alıyordu, her gün bizi dövüyordu." açıklamasında bulundu. Yayına telefonla bağlanan Mehmet Atlar: "Ben evladı aramam" sözleriyle şaşkınlık yarattı.Bana iftira atılıyor diyen adam: "Eşime ve çocuklarıma bir fiske bile vurmadım!" iddiasında bulundu.



Küçükken yaşadığı travmaları anlatan çiftin kızları Ümmüye: "Annemi boğuyordu. Mevlüt'ü mahkemenin kapısınında indiririz dediğini duydum. " dedi. Kan donduran olayda kardeşinin akıbetini merak eden Ümmüye Atlar: " Mevlüt'ün diz kapaklarını kıracağımm, ahıra bağlayıp orada bakacağım dediğini duydum." açıklamasında bulundu.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI Küçükken yaşadığı travmaları anlatan çiftin kızları Ümmüye: "Annemi boğuyordu. Mevlüt'ü mahkemenin kapısınında indiririz dediğini duydum. " dedi. Kan donduran olayda kardeşinin akıbetini merak eden Ümmüye Atlar: " Mevlüt'ün diz kapaklarını kıracağımm, ahıra bağlayıp orada bakacağım dediğini duydum." açıklamasında bulundu.



Yayını ihbar kabul eden Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla soruşturma başlatıldı.



