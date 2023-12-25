Mevlüt Ozan Atlar'a ne oldu?Mehmet Atlar oğlunu öldürdü mü? 11 yıllık kayıp ile ilgili kan donduran iddialar

Ayşe Atlar, 20 Nisan 2012 yılında Karaman'da kaybolan 20 yaşındaki oğlu Mevlüt Ozan Atlar'ın akıbeti için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. 11 yıldır evladını göremeyen anne, oğlunun öldürüldüğünü düşünüyordu. Hatta Ayşe Atlar'a göre katil zanlısı da evladının babası Mehmet Atlar'dı. Oğlunun kaybından kocasını sorumlu tutan acılı anne, eşinin daha önce Mevlüt'ü yaraladığını söyledi. Mehmet Atlar oğlu Mevlüt Ozan Atlar'ı tüfekle vurmuştu ve kamyonette kan izleri vardı.
KAN DONDURAN SÖZLER
Hüzün dolu bir hayat süren kadın: "Her gün alkol alıyordu, her gün bizi dövüyordu." açıklamasında bulundu. Yayına telefonla bağlanan Mehmet Atlar: "Ben evladı aramam" sözleriyle şaşkınlık yarattı.Bana iftira atılıyor diyen adam: "Eşime ve çocuklarıma bir fiske bile vurmadım!" iddiasında bulundu.
Küçükken yaşadığı travmaları anlatan çiftin kızları Ümmüye: "Annemi boğuyordu. Mevlüt'ü mahkemenin kapısınında indiririz dediğini duydum. " dedi. Kan donduran olayda kardeşinin akıbetini merak eden Ümmüye Atlar: " Mevlüt'ün diz kapaklarını kıracağımm, ahıra bağlayıp orada bakacağım dediğini duydum." açıklamasında bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Küçükken yaşadığı travmaları anlatan çiftin kızları Ümmüye: "Annemi boğuyordu. Mevlüt'ü mahkemenin kapısınında indiririz dediğini duydum. " dedi. Kan donduran olayda kardeşinin akıbetini merak eden Ümmüye Atlar: " Mevlüt'ün diz kapaklarını kıracağımm, ahıra bağlayıp orada bakacağım dediğini duydum." açıklamasında bulundu.
Yayını ihbar kabul eden Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla soruşturma başlatıldı.
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