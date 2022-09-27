Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde, sebze yüklü kamyon ile kamyonet çarpıştı. Kamyonetin kasasındaki Suriye uyruklu mevsimlik tarım işçilerinin yola savrulduğu kazada 1 işçi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

'nın İznik ilçesinde, kamyonla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İznik- Orhangazi Yolu, Çakırca Köprüsü mevkisinde meydana geldi.

Orhangazi’den İznik istikametine seyir halinde olan mevsimlik tarım işçilerinin taşındığı Ersel E. yönetimindeki 16 FBK 77 plakalı kamyonet, Kağan B.'nin kullandığı 16 H 0465 plakalı sebze yüklü kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kamyon devrilirken, kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı, kasasındaki Suriyeli uyruklu 5 mevsimlik işçi ise yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - 1

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 1 işçinin yaşamını yitirdiği, kamyonette sıkışan sürücüsü ile 4 işçinin de ağır yaralandığı belirlendi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan kamyonetin sürücüsü ile yola savrulup ağır yaralanan 4 işçi, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından İznik ve Orhangazi'deki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesi ve yola saçılan sebzelerin temizlenmesinin ardından normale döndü.

Jandarma ekipleri kamyon sürücüsü Kağan B.'yi gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - 2

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