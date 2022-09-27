Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde, kamyonla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.



Kaza, saat 19.30 sıralarında İznik- Orhangazi Yolu, Çakırca Köprüsü mevkisinde meydana geldi.

Orhangazi’den İznik istikametine seyir halinde olan mevsimlik tarım işçilerinin taşındığı Ersel E. yönetimindeki 16 FBK 77 plakalı kamyonet, Kağan B.'nin kullandığı 16 H 0465 plakalı sebze yüklü kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kamyon devrilirken, kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı, kasasındaki Suriyeli uyruklu 5 mevsimlik işçi ise yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 1 işçinin yaşamını yitirdiği, kamyonette sıkışan sürücüsü ile 4 işçinin de ağır yaralandığı belirlendi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan kamyonetin sürücüsü ile yola savrulup ağır yaralanan 4 işçi, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından İznik ve Orhangazi'deki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesi ve yola saçılan sebzelerin temizlenmesinin ardından normale döndü.



Jandarma ekipleri kamyon sürücüsü Kağan B.'yi gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.