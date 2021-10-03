Mezarlığın kapısını çaldılar, satmak isterken suçüstü yakalandılar

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Evranlı Mezarlığı'nın giriş kapısını çalan 2 hırsızlık şüphelisi, kapıyı hurdacıya satmak üzereyken suçüstü yakalandı.

İHA 03.10.2021 - 06:22

Mezarlığın kapısını çaldılar, satmak isterken suçüstü yakalandılar

İlişkili Haberler

Bursa'da ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Bursa'da ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Olay, Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Evranlı Mezarlığı'nın giriş kapısı yerinden sökülerek çalındı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları araştırmalarda kapıyı çalan şüphelilerin Y.U. ve A.E. olduklarını tespit etti.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi çaldıkları kapıyı Yeni Sanayi Mahallesi'nde bir hurdacıya satmak isterken suçüstü yakaladı.

Çalınan kapı Nazilli Belediyesi'ne teslim edilirken, Y.U. ve A.E. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...