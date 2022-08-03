MHP, 2023 seçimleri için Eylül'de sahaya inecek

MHP, 2023 seçimleri için mitinglere 4 Eylül'de başlayacak. Eylül ayı içindeki diğer mitinglerin tarihleri ve yerleri de belirlendi.

Haberler - NTV Haber 03.08.2022 - 10:18

MHP, 2023 seçimleri için Eylül'de sahaya inecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2023 seçimleri için 4 Eylül'de sahaya inecek.

Devlet Bahçeli'nin de katılarak konuşma yapamacağı ilk miting 4 Eylül'de Sivas'ta çevre illerin de katılımıyla yapılacak.

MHP'de daha sonra 11 Eylül'de Bursa, 18 Eylül'de Kayseri ve 25 Eylül'de de Erzurum'da miting düzenlenecek.

''2023 DOĞRU: ADAY BELLİ KARAR NET''

Bu mitinglere çevre il teşkilatları da katılım sağlayacak. MHP mitinglerini "2023'e Doğru: Aday Belli Karar Net" sloganıyla yapacak.

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