MHP, 2023 seçimleri için Eylül'de sahaya inecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2023 seçimleri için 4 Eylül'de sahaya inecek.

Devlet Bahçeli'nin de katılarak konuşma yapamacağı ilk miting 4 Eylül'de Sivas'ta çevre illerin de katılımıyla yapılacak.

MHP'de daha sonra 11 Eylül'de Bursa, 18 Eylül'de Kayseri ve 25 Eylül'de de Erzurum'da miting düzenlenecek.

''2023 DOĞRU: ADAY BELLİ KARAR NET''

Bu mitinglere çevre il teşkilatları da katılım sağlayacak. MHP mitinglerini "2023'e Doğru: Aday Belli Karar Net" sloganıyla yapacak.